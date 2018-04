Remo: romenas são campeãs no Oito Com As romenas Rodica Florea/Viorica Susanu/Aurica Barascu/Ioana Papuc/ Liliana Gafencu/Elisabeta Lipa/Georgeta Damian/Doina Ignat/Elena Georgescu conquistaram a medalha de ouro na prova do Oito Com feminino do remo dos Jogos Olímpicos de Atenas. Os Estados Unidos, com Kate Johnson/Samantha Magee/Megan Dirkmaat/Alison Cox/ Anna Mickelson/Laurel Korholz/Caryn Davies/Lianne Nelson/Mary Whipple, ficaram com a prata, enquanto as holandesas Froukje Wegman/Marlies Smulders/Nienke Hommes/Hurnet Dekkers/Annemarieke van Rumpt/Annemiek de Haan/Sarah Siegelaar/Helen Tanger/Ester Workel conquistaram o bronze.