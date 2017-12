Remo: só 35 atletas continuam na seletiva Apenas 35 atletas continuam na seletiva de remo para a seleção brasileira, prevista para terminar domingo, na Lagoa Rodrigo de Freitas, zona sul. Hoje, o técnico Ricardo Ibarra cortou 28 remadores que tiveram um desempenho abaixo do exigido. O objetivo dos testes é o de formar o time que representará o Brasil durante o Pré-Olímpico de El Salvador, em maio, e montar a base da equipe para o Campeonato Sul-Americano Sênior e Peso Leve, no Chile, em novembro. "Os atletas mostraram evolução desde os primeiros testes que realizamos em novembro do ano passado", disse Ibarra. "Gostei de ver surgir remadores jovens e bons remadores como João Soares, de 17 anos, do Martinelli, José Rodrigo Rangel, de 17 anos, do Flamengo, Ana carolina Custódio, de 20 anos, do Flamengo, e Armando Max, de 20 anos, do Botafogo." José Rodrigo e João Soares, que já trabalham com o objetivo de boa performance nos Jogos Pan-Americanos de 2007, no Rio, foram escolhidos para formar uma dupla no double skiff. Já Anderson Nocetti e Fabiana Beltrame detém a preferência do treinador para ocuparem as vagas do single skiff nas categorias masculina e feminina, respectivamente.