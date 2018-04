Remo também está de férias A dor dos torcedores do Santa Cruz também é sentida - e com mais intensidade - pelos fãs do Remo. O popular clube de Belém nem conseguiu se classificar para a Série D e seu último jogo oficial foi em abril, na decisão do Campeonato Paraense. Desde então, disputou seis amistosos contra fracas seleções de municípios da Região Norte. "Ganhamos cerca de R$ 10 mil por cada um", diz o presidente Amaro Klautau, ao explicar como é possível manter a folha salarial do clube. "E nossos patrocinadores não nos abandonaram também." Após a 3.ª colocação no Regional, mais de 10 jogadores foram dispensados. "Estamos dando chance ao pessoal da base e, em novembro, vamos ver quem tem condição de permanecer aqui", afirma o cartola.