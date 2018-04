Remo: ucranianas flagradas no doping A equipe ucraniana feminina de remo, que conquistou a medalha de bronze no domingo, foi desclassificada nesta quinta-feira, pois uma de suas quatro atletas, Olena Olefirenko, foi flagrada no exame antidoping. Com isso, a medalha ficou para as australianas. Este é o quarto caso de doping nos Jogos, que faz o atleta perder medalha. Os outros foram: o levantador de peso grego Leonidas Sampanis (bronze), a levantadora de peso russa Iina Korzhanenko (ouro) e o lançador de disco húngaro Robert Fazekas (ouro). Também foi expulso da Olimpíada o levantador húngaro Zoltan Kovacs, após ficar em último lugar na categoria 105 quilos e se recusar a fazer o exame de urina.