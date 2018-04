Renan Barão bate peso e coloca cinturão em disputa no UFC 169

SÃO PAULO - Na tradicional pesagem do UFC, que antecede os eventos da franquia, os brasileiros José Aldo e Renan Barão defendem seus cinturões neste sábado em Newark, nos Estados Unidos. Outros brasileiros que entram no octógono são Alan Patrick "Nuguette", pelos leves, e John Lineker pelo peso-mosca.

Pesando 61kg,Inicialmente Renan colocaria o cinturão em disputa com Dominick Cruz, que se lesionou, e abriu a vaga para o também americano Urijah Faber, que já foi derrotado pelo brasileiro. Na ocasião, Renan venceu o americano por decisão unânime dos jurados.

Com 65 kg, o brasileiro José Aldo enfrenta o atual número 2 do ranking da categoria, o americano Ricardo Lamas. Pelos leves, Aldo tenta sua quinta defesa de cinturão.O evento ainda traz o esperado combate entre os pesados Alistair Overeem e o norte-americano Frank Mir, carrasco do brasileiro Rodrigo Nogueira, o Minotauro.

"NUGUETTE"

Alan Patrick "Nuguette", que faz sua segunda luta no Ultimate, entrou pilhado na pesagem. O lutador bateu o peso, e vibrando bastante chegou a virar uma cambalhota no ar.