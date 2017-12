Renan e Bernardinho, sócios em palestras Renan e Bernardinho estão jogando no mesmo time, agora como empresários. Sempre muito requisitados para palestras em empresas por todo o Brasil, a dupla de estrelas do vôlei se uniu ao ex-jogador de futebol Renato Sá (que passou por Grêmio, Botafogo e Atlético-PR) para criar empresa especializada, com sede em São Paulo. O objetivo do trio é negociar esse tipo de serviço diretamente com os clientes, sem a presença de intermediários e suas respectivas comissões. Além disso, se dispõem a dar consultoria para empresas interessadas em investir em eventos esportivos ou formar equipes para disputar competições, sejam profissionais ou amadoras. "A gente tomou essa iniciativa por causa da grande procura que sempre tivemos para ministrar palestras", explicou Renan. Batizada de Par Sports, a empresa já tem alguns meses de funcionamento e organiza a agenda de nomes como os dos sócios majoritários - Renan, Bernardinho - o velejador Lars Grael, o surfista Teco Padaratz, o nadador Fernando Scherer. "Nossa intenção também é oferecer soluções para empresas dispostas a investir em empreendimentos esportivos, inclusive dando orientação para os atletas, se necessário", emenda Annalisa Dal Zotto, mulher de Renan e diretora da PAR Sports. Um dos clientes foi a empresa Brasil Telecom, que montou equipe de vôlei seguindo as indicações da consultoria da empresa. Parceiros - Apesar de terem sido adversários como atletas e treinadores na maior parte de suas respectivas carreiras, Renan e Bernardinho sempre foram muito amigos. A confiança chegou ao ponto de um ser padrinho de casamento do outro e terem feito sociedade na compra do primeiro apartamento, enquanto ainda eram jogadores. Poucos mercados estão em tanta expansão como os de palestras ministradas por celebridades em empresas. Atletas e ex-atletas como Oscar, Vanderlei Cordeiro de Lima, Gustavo Borges, Hortência, Carlos Alberto Parreira, Luiz Felipe Scolari, Robert Scheidt ministram palestras regularmente. Os valores variam de R$ 5 mil a R$ 50 mil.