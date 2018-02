Renata Castro vê irregularidades em doping no Pan

Ex-diretora médica da Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA), Renata Castro pôs em dúvida os exames antidoping feitos durante o Pan-Americano do Rio. Ontem, em depoimento de 7 horas ao titular da Delegacia de Repressão aos Crimes Contra a Saúde Pública (DRCCSP), Marcos Cipriano, ela fez uma série de acusações contra o médico Eduardo de Rose, diretor antidoping da CBDA e também do Pan. "Ela apontou quatro irregularidades durante o Pan, mostrando provas. Podem haver casos de doping que não vieram à tona", declarou o delegado. "Renata fez várias acusações sérias contra De Rose, mas não posso revelar todas." De acordo com Cipriano, a médica disse que De Rose rasgou o Código Mundial Antidoping ao encaminhar amostras que seriam da nadadora Rebeca Gusmão para o laboratório Sonda, que não é credenciado pela Agência Mundial Antidoping (Wada) e detectou DNAs de diferentes doadores. Isso poderia inocentar a atleta. "Renata disse que o Ladetec é o único laboratório do Brasil credenciado. Seu depoimento criou novas interrogações." Para o delegado, Renata contou que o médico perseguia Rebeca. Ela também acredita que esteja sofrendo retaliação por ter questionado o resultado positivo para testosterona contra a nadadora - o caso será julgado dia 13, no Tribunal Arbitral do Esporte (TAS). O delegado pediu que Renata faça exame de DNA para comparar com o material encontrado na urina que deveria ser de Rebeca. A nadadora deve ser intimada para depor na sexta-feira. O técnico dela, Hugo Lobo, na quinta. ADIAMENTO A análise da contraprova de Rebeca Gusmão, prevista para ontem, foi adiada. O laboratório Armand Frappier, no Canadá, pediu alguns dias para a realização do exame. A princípio, a amostra B do exame feito em 13 de julho, no Pan do Rio, será analisada dia 17. Ela está suspensa preventivamente.