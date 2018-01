Renatinha x Sassá duelam na Superliga A oposto Renatinha, maior pontuadora da rodada do fim de semana (24 pontos), e a atacante Sassá, melhor jogadora, se encontram nesta terça-feira respectivamente pela Oi Campos (5.ª colocada) e o líder Rexona-Ades, com 12 vitórias. O jogo, entre as equipes do Rio, será às 18h30, no ginásio Valdir Pereira, em Campos, válido pela sexta rodada da segunda fase classificatória da Superliga Feminina de Vôlei (com SporTV).