Renato Augusto já começou bem

Na despedida do time reserva do Corinthians os destaques foram dois jogadores que têm tudo para brigar por vaga entre os titulares durante a temporada. O meia estreante Renato Augusto e o atacante Romarinho foram decisivos para garantir a primeira vitória no ano com o magro 1 a 0 sobre o Mirassol.

Fora de casa, o jogo prometia ser difícil, mas não foi porque logo aos seis minutos tudo ficou ao gosto do Corinthians. Renato Augusto recebeu pelo lado direito e colocou para Romarinho fazer o gol de cabeça. A partir desse momento os obstáculos que pareciam favorecer o Mirassol viraram aliados para deixar a partida sem lances de perigo. O calor perto dos 3oºC, o sol forte, a grama alta e até mesmo a falta de tempo técnico para tomar água no primeiro tempo minaram as forças de ambas as equipes.

A equipe da casa teve poucos lances de perigo. O principal deles foi um chute rente ao travessão no minuto final de jogo, e as outras oportunidades pararam no goleiro Danilo Fernandes. O bom futebol apresentado na estreia, quando deu trabalho ao time titular do São Paulo no Morumbi, ficou abafado pela tarde quente.

Nem mesmo o Corinthians merece elogios pela atuação. A equipe tinha espaços de sobra para jogar pelas pontas, e justamente numa dessas saiu o gol. Mas o festival de passes errados impediu que novas investidas progredissem.

A melhor notícia para o corintiano foi a boa apresentação de Renato Augusto. Contratado do Bayer Leverkusen por R$ 9,5 milhões, o meia deu belas assistência durante o primeiro tempo. Sabe proteger a bola, joga com a cabeça erguida e ficou no campo até o fim, mesmo após ter sentido cansaço durante a segunda etapa. Tem tudo para brigar por uma vaga no time titular, que vai estrear na temporada na próxima quarta-feira diante do Mogi-Mirim.

O mesmo não vale para Zizao. O chinês se despediu do time com uma atuação fraca. Com a bola nos pés somente deu algumas arrancadas e cobrou escanteios. Agora não vai ser fácil ele ter outra chance.