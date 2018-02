Renato Gaúcho quer o lateral Gustavo Nery Com apenas Júnior César para a lateral-esquerda, o técnico do Fluminense, Renato Gaúcho, pediu ao coordenador de futebol Branco que contrate Gustavo Nery, do Corinthians, execrado pela torcida paulista e acusado de não se esforçar em campo na campanha que rebaixou a equipe. O treinador sabe da fama de ?chinelinho? de Nery e diz que não a teme. "É inegável que ele sabe jogar bola. Comigo vai jogar e ser útil ao time."