Renato Seabra vence a 63.ª Prova Ciclística 9 de Julho O paulista Renato Seabra, da equipe Blumenau/Dataro/Pinarello, foi o grande ganhador da etapa masculina da 63ª Prova Ciclística Internacional 9 de Julho, realizada neste sábado no Circuito de Interlagos. Ele completou as 20 voltas (84,4 Km) do percurso em 2h04min21. Em segundo lugar chegou o jovem Rafael Andriatto, de apenas 18 anos. O pelotão de 252 atletas esteve praticamente junto até a 15ª volta, quando Renato Seabra conseguiu assumir a liderança e se distanciar. "Com essa vantagem e o apoio de meu técnico, consegui manter o ritmo até a vitória", explicou o ciclista, que chegou a ficar suspenso por dois anos por causa de doping. "Isso é passado. Só quero esquecer esse fato", contou Seabra, que recebeu R$ 1,5 mil pela vitória. Já no feminino, a vitória foi da gaúcha Débora Gehrad, da equipe Scott/Marcondes César/Fedenp/SJ Campos, que fez as sete voltas (29,5 Km) no circuito em 54min18. O detalhe foi que a corrente da bicicleta de Débora escapou na penúltima volta, mesmo assim, ela conseguiu terminar em primeiro. "Finalmente consegui vencer a 9 de Julho. Tive o apoio de minha equipe e divido esta conquista com eles", contou Débora, que recebeu R$ 600,00 pela vitória. Os 10 primeiros da elite masculina: 1º) Renato Seabra - 2h04min21 2º) Rafael Andriato - 2h04min29 3º) Antônio Nascimento - mesmo tempo 4º) Raphael Serpa - mesmo tempo 5º) Diego Muller Domingues - mesmo tempo 6º) Douglas Moi - mesmo tempo 7º) Alex Arseno - mesmo tempo 8º) Edson Corradi - mesmo tempo 9º) Marcelo Moser - mesmo tempo 10º) Rafael Alfredo Gerhard - mesmo tempo As três melhores da elite feminina: 1ª) Débora Gehrad - 54min18 2ª) Luciene Ferreira - mesmo tempo 3ª) Maria Luzia Belo - mesmo tempo