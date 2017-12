Renato tenta manter Vasco no caminho Para o técnico Renato Gaúcho, mais importante do que praticar o futebol arte, é o Vasco seguir vencendo e se afastando da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Em sete jogos sob o seu comando, a equipe cruzmaltina conquistou quatro triunfos e três derrotas, um aproveitamento de 57%. Na opinião de Renato Gaúcho, o Vasco já tem a sua "cara", mas pode melhorar. "Eu preciso de tempo para trabalhar, achar a equipe ideal. Os novos reforços já sabem como eu sou. O grupo tem consciência do que eu gosto ou não", declarou o treinador, ciente de que a equipe não pode diminuir o ritmo. "Exigo pegada durante os 90 minutos". Para o jogo de domingo, contra o Atlético-MG, em São Januário, Romário retornará ao time. Vai formar dupla de ataque com Alex Dias, artilheiro do Campeonato Brasileiro, ao lado de Fred, do Cruzeiro, com 12 gols.