Renault espera Alonso até amanhã, diz Briatore

A Renault espera definir até amanhã a contratação de Fernando Alonso. De acordo com o diário madrilenho Marca, a escuderia francesa já preparou o contrato e só falta o espanhol assinar. Alonso, bicampeão do mundo com a Renault em 2005 e 2006, se despediu da McLaren na sexta-feira, apesar de ainda ter dois anos de contrato para cumprir. Entrou em acordo com os ingleses. O diretor esportivo da Renault, Flavio Briatore, disse ao jornal italiano La Gazzetta dello Sport que o único entrave é o tempo de contrato. A equipe quer Alonso por dois anos, mas o espanhol prefere um acordo mais curto, para poder definir sua trajetória ano a ano. "Num projeto de longo prazo como o nosso, não faz sentido um contrato por apenas um ano", disse Briatore. Caso Alonso volte para sua antiga equipe, é possível que Heikki Kovalainen seja seu substituto na McLaren. "Vamos ver o que acontece", desconversou Briatore, sobre a possibilidade dessa troca ocorrer. "Por enquanto, Alonso e McLaren estão sendo muito corretos em suas negociações." Ainda segundo a Gazzetta, Alonso estaria conversando com a Toyota. O asturiano teria até pedido a contratação de um novo time de engenheiros, comandados por Ross Brawn. O time japonês não comentou o assunto. ROSSI METE A COLHER Valentino Rossi, heptacampeão da MotoGP, afirmou no final de semana que a "McLaren maltratou Alonso e não lhe deu o tratamento que um bicampeão mundial merece". As declarações de Rossi foram dadas em Valência, onde ontem disputou a última etapa da temporada - abandonou e terminou o campeonato em terceiro lugar. "Não se pode dar a um novato o mesmo tratamento que merece um campeão", disse, ainda, sobre Lewis Hamilton. O piloto inglês, aliás, disse ontem que, seja quem for seu companheiro de equipe em 2008, deve ser um "jogador de equipe", em mais um ataque a Fernando Alonso. Hamilton voltou a dizer que Heikki Kovalainen (Renault), Adrian Sutil (Spyker) e Nico Rosberg (Williams) são os favoritos para ocupar o lugar do espanhol. "Conheço bem os três, são todos ótimos pilotos", comentou.