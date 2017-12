Renda é doada ao Instituto Senna No 3.º Torneio Audi de Golfe, encerrado hoje no Alphaville Graciosa, a vitória na categoria Scratch - amadores com melhor handicap - ficou com Luiz Cesar Gomes, com 218 tacadas, duas acima do par (número de tacadas determinadas). Seguido do jovem Enzo Miyamura (220) e Gérson Leal Macedo (223). Entre as mulheres, a campeã foi Luciana Oliveira, com 254 tacadas, 38 acima do par. Viviane Senna esteve na cerimônia de entrega dos prêmios e recebeu parte do valor das inscrições (R$ 15 mil), doada ao Instituto Ayrton Senna.