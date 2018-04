Renovada, prova reúne 22 carros por 10 horas A largada será ao meio-dia. E se não chover ou a corrida for neutralizada ou mesmo interrompida, a expectativa é de que por volta das 22 horas a maior parte dos 22 supercarros que vão disputar as Mil Milhas, hoje, em Interlagos, receba a bandeirada. Diferentemente de quando tudo começou, em 1956, onde quem dominava a cena eram as famosas carreteras, as Mil Milhas agora são um evento internacional e do mais elevado nível tecnológico. A prova será a última da Serie Le Mans, competição que reúne os modelos de turismo mais avançados que existem, e apontará o campeão do mundo. Seis pilotos têm chances de conquistar o título: as duplas Pedro Lamy, Stephane Sarrazin e Marc Gene, Nicolas Minassian, da Peugeot, e Jean-Christophe Boullion, Emmanuel Collard, da Pesacorolo-Judd. Se para a imprensa e o público brasileiro o evento não despertou até ontem o interesse planejado, para os estrangeiros a última etapa da Série Le Mans tem peso importante. Segundo os organizadores, foram credenciados 300 profissionais de comunicação de 10 países. Só da Europa vieram 40 jornalistas. A prova será transmitida ao vivo para a Europa através do canal MotorsTV e 25 nações receberão imagens da corrida. No Brasil, a ESPN transmitirá ao vivo a primeira meia hora e a última hora da competição, enquanto a Bandeirantes começará a cobertura às 13 horas, com videotape da primeira hora. A seguir entrará com flashes ao vivo e transmitirá a última hora. Os ingressos podem ser adquiridos nas bilheterias do autódromo e custam R$ 60,00.