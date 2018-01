Renovado, handebol mira o Pan 2007 Renovação com revolução foi a fórmula que a Seleção Brasileira Masculina de Handebol adotou para o novo ciclo olímpico. A troca de técnico - saiu Alberto Rigolo e chegou Washington Nunes - e a convocação de oito de 16 atletas da Seleção Júnior marcam o projeto visando aos Jogos Pan-Americanos do Rio de Janeiro/2007 e a Olimpíada de Pequim/2008. A Seleção vai amanhã para a Europa, onde faz dois torneios de preparação, na França e na Dinamarca. O desafio começa com o Mundial da Tunísia, a partir do dia 23. A média da Seleção caiu de 29 para 23 anos. Dos atletas que disputaram os Jogos Olímpicos de Atenas/2004, apenas quatro permanecem no elenco que irá ao Mundial: o goleiro Marcão, os armadores Adalberto e Bruno Santana, e o ponta-direita Tupan, que joga na Alemanha. Com 28 anos, o goleiro Marcão é agora o mais experiente do grupo. "Dá para esperar resultados muito positivos desta equipe. A maioria do pessoal é bem nova, mas experiente - todos já passaram por Seleções Juniores e disputaram Mundiais", diz o atleta, na Seleção há dez anos. Treinos - O grupo começou a treinar junto há apenas quatro dias, mas a falta de entrosamento não é um fator preocupante para o goleiro. "A preparação para Atenas foi boa, mas acho que esta está sendo melhor. No ano passado fizemos apenas três jogos internacionais fortes: dois contra a Seleção Espanhola Júnior e outro com a Adulta, do mesmo país. Este ano, antes do Mundial vamos ter seis jogos fortes em dois torneios, na França e na Dinamarca. O intercâmbio é um fator importantíssimo para nós." Aos 25 anos, Adalberto também se tornou importante para o grupo. "Este é um processo para atingir vários objetivos: a longo prazo, a classificação para a Olimpíada/2008. Para isso, precisamos vencer o Pan do Rio/2007. A médio prazo, queremos vencer o Pan-Americano de Handebol, que nunca ganhamos, e será no Brasil em 2006. Em curto espaço de tempo a idéia é ficar entre os 12 primeiros de Mundial", enumera (a tarefa não será nada fácil, já que em 2003, no Mundial de Portugal, o Brasil não venceu nenhum jogo: ficou em 22º). Após este Mundial da Tunísia, Marcão e Adalberto irão jogar em clubes da Romênia e da Itália. O armador Japa, de 22 anos e cortado da Seleção Olímpica, já está na Espanha há quatro meses. "Naquele outro time (de Atenas) tinha muito velho", brinca. "Agora o pessoal tem mais vontade de fazer as coisas que o técnico pede."