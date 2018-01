Repressão na China piora às vésperas dos Jogos, diz Anistia Os direitos humanos e a repressão continuam a piorar na China às vésperas da Olimpíada de Pequim de 2008, e o governo ainda não cumpriu sua promessa de garantir a liberdade de imprensa, disse a Anistia Internacional nesta segunda-feira. Uma das maiores preocupações são os despejos forçados para abrir espaço para projetos relacionados aos Jogos e a detenção de pessoas que protestaram contra as desocupações. Esse assunto, segundo a organização, deveria ser abordado pelo Comitê Olímpico Internacional (COI) com o governo chinês. "O COI não pode desejar uma Olimpíada manchada por abusos dos direitos humanos, seja de famílias despejadas à força de seus lares para abrir espaço para arenas esportivas ou números crescentes de ativistas pacíficos detidos em prisão domiciliar para evitar que chamem a atenção para assuntos relacionados aos direitos humanos", disse Catherine Baber, diretora da Anistia Internacional para a Ásia e Pacífico. A organização declarou em relatório que o COI deveria tornar pública suas preocupações a respeito dos direitos humanos se não conseguir que Pequim ceda, acrescentando que "a Olimpíada aparentemente age como catalisador para ampliar o uso de detenções sem julgamento". "O relatório é abrangente e gostaríamos de digerir os detalhes contidos nele antes de voltarmos a nos pronunciar", disse um porta-voz do COI, após a entidade receber o relatório da Anistia. Riscos para os dissidentes Embora a Anistia Internacional tenha recebido bem a decisão do governo chinês de permitir que alguns ativistas veteranos viajem para o exterior, o grupo disse que ainda existem "sérios riscos de abuso" para muitos outros dissidentes, como o advogado cego Chen Guangcheng. A Anistia disse que Ye Guozhu, preso por organizar protestos contra os despejos forçados em Pequim, foi torturado na prisão. "A organização incita o COI a abordar essas alegações de despejos forçados e prisões relacionadas junto às autoridades chinesas em uma tentativa de esclarecer a situação", acrescenta o relatório. A China parece excessivamente preocupada em garantir a estabilidade, o que pode ser prejudicial, diz a Anistia. "Se por um lado essas preocupações são compreensíveis para qualquer país sediando um evento internacional dessa magnitude, políticas e práticas devem ser instauradas no tocante ao domínio da lei e aos direitos humanos, ou corre-se o risco de alimentar ainda mais a discórdia." Além disso, o cerco de Pequim à mídia local tem se intensificado, apesar de suas promessas de liberdade de imprensa, diz a Anistia. "A incapacidade de garantir direitos iguais e liberdades tanto para jornalistas locais quanto estrangeiros cheira a dois pesos, duas medidas. A China ainda precisa cumprir sua promessa de garantir total liberdade de imprensa na Olimpíada", disse Baber.