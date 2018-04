''''Reprimir não é a solução'''' A repressão não resolverá a violência no futebol italiano. O alerta é de Carlo Balestri, coordenador da campanha pela paz nos estádios da União Italiana Esporte para Todos. "Por vinte anos, a única medida tomada pelo Estado foi a repressão, maior policiamento e declarações de indignação", recordou. "Isso não resolveu nada e agora o problema parece estar fora de controle." Balestri defende que todos os estádios da Itália sejam reformados e deixem de parecer fortalezas. "O que temos hoje não são estádios, mas bunkers. Isso precisa mudar", afirmou. Sua idéia é de que as divisões nas arquibancadas sejam eliminadas. Mas, para isso, serão necessários campanhas de conscientização, leis duras e o banimento de certos ultras (nome dado às organizadas radicais) dos estádios e ainda instalar câmeras para identificar baderneiros. "Precisamos também estudar os motivos da violência. Hoje, há uma raiva muito grande entre as torcidas e a polícia", advertiu. "Se nada for feito, a violência só aumentará." Balestri acredita que a politização dos ultras seja fruto dos movimentos nascidos nos anos 70 e 80. "Esses grupos eram mais que torcidas. Eram a forma de socialização de jovens", lembrou. "O problema é que hoje criminalizaram suas atividades."