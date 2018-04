República Tcheca é ouro no decatlo O tcheco Roman Serble totalizou 8.893 pontos e conquistou a medalha de ouro do decatlo. A marca é o novo recorde olímpico. Com a prata ficou o norte-americano Bryan Clay, com 8.820 pontos. O bronze ficou com Dmitriy Karpov, do Cazaquistão, com 8.725 pontos no total.