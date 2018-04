Reservas do Flu dão conta do recado

Foi sofrido, mas o Fluminense, com o time reserva, conseguiu uma boa vitória sobre o Nova Iguaçu por 2 a 0 ontem à tarde em São Januário em sua estreia no Grupo B da Taça Guanabara (primeiro turno do Campeonato Carioca). Os gols foram marcados pelo meia Wagner.

À noite, no Engenhão, o Botafogo teve menos trabalho diante do Duque de Caxias.Contra um adversário frágil, que em nenhum momento o ameaçou, o Alvinegro venceu por 3 a 0 em sua estreia no Grupo A.

No primeiro tempo o Bota já vencia por 1 a 0, gol de Andrezinho. Na segunda etapa, o estreante Bolívar e Antônio Carlos completaram o placar.

Em São Januário, o jogo no primeiro tempo foi equilibrado, com poucos lances de ataque. Concentrados mais no meio de campo, os dois times tinham mais preocupação em fazer a marcação do que em criar jogadas ofensivas. A melhor chance de gol do período foi do Nova Iguaçu. Aos 21 minutos, Dieguinho fez jogada individual e chutou. O goleiro Ricardo Berna defendeu parcialmente e salvou com o corpo quando Glauber apareceu no rebote.

No segundo tempo a chuva aumentou em São Januário e acordou o Fluminense. Depois de insistir, o gol saiu aos 34 minutos. O estreante Wellington Luís roubou uma bola na saída do adversário e tocou na direita para Rhayner, que cruzou para Wagner marcar de cabeça.

Os atuais campeões estaduais fizeram, enfim, prevalecer seu status e acabaram definindo a partida aos 45 minutos em um contra-ataque, com Ronan cruzando para Wagner marcar novamente de cabeça.

"Nem sempre vivemos bons momentos. Ano passado, na hora do filé, do título brasileiro, fiquei fora. Graças a Deus tive calma para superar isso e fui bem nessa volta", afirmou Wagner, sem jogar desde outubro por causa de um problema no púbis.

O público foi decepcionante em São Januário: apenas 1.631 torcedores.

Triunfo do Grêmio. O Grêmio estreou no Grupo A da Taça Piratini (primeiro turno do Campeonato Gaúcho) com uma vitória sobre o Esportivo ontem em Bento Gonçalves por 2 a 0. O jogo foi equilibrado e os gols só saíram no segundo tempo. Aos 36 minutos, Lucas Coelho abriu a contagem com um forte chute, aproveitando passe de Léo Gago.

E aos 41 minutos, depois da cobrança de um lateral, Lucas Coelho desviou de cabeça, a bola bateu na trave e Paulinho tocou para a rede.