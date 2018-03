Resfriado, Diego Hypólito erra na final Bastante debilidado por conta de uma gripe, o ginasta brasileiro Diego Hypólito não foi bem na final da prova de saltos da etapa de Cottbus (ALE), da Copa do Mundo de Ginástica. O brasileiro - que havia sido segundo nas provas preliminares e que esperava até mesmo chegar ao pódio - fez um salto muito bom na primeira tentativa, mas sofreu uma queda no segundo. Com isso, perdeu qualquer chance de disputar a medalha. Diego tentou disfarçar a frustração, mas não conseguiu. ?Estou tentando não ficar triste?, disse ele, em entrevista à Sportv, ao final de sua apresentação. ?Eu estava muito cansado. Fiquei de cama até bem pouco antes da prova, tossindo um monte. Eu fiquei chateado porque estava muito bem no primeiro dia e agora poderia ter ido mais longe?, disse o ginasta. A brasileira Ana Paula Rodrigues - que ficou em oitavo nas classificatórias e fazia sua primeira final em Copa do Mundo - também não foi bem na prova de trave. ?Não foi o que eu esperava. Cometi muitos erros, mas isso acontece. Eu estava um pouco nervosa:, reconheceu a brasileira. A gaúcha Daiane dos Santos - uma das favoritas a medalha nos exercícios de solo, deve competir ainda neste domingo.