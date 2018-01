Resignado, Popó desabafa antes de luta O boxeador Acelino Popó Freitas está triste. Campeão mundial dos superpenas pela Associação Mundial de Boxe (AMB) e Organização Mundial de Boxe (OMB), um dos destaques do pugilismo internacional em 2002 fez um desabafo à Agência Estado, nesta sexta-feira pela manhã, após fazer uma sessão de corridas, no condomínio onde mora, em Lauro de Freitas, cidade a dez quilômetros de Salvador, na Bahia. "Estou cansado de lutar pela Pátria e não ter nenhum reconhecimento. Estou há um ano sem patrocínio e a partir de agora lutarei profissionalmente, buscando o melhor para mim e minha família, que depende de mim." Popó tem combate marcado para 15 de março, nos Estados Unidos, contra o mexicano Gabriel Ruelas, ex-campeão mundial. O lutador, que viaja dia 20 para iniciar a preparação para o combate, está contrariado, pois gostaria de lutar no Brasil. "É muito difícil programar uma luta no Brasil sem apoio nenhum." Confira os principais trechos da entrevista do boxeador, que pretende acumular mais um cinturão mundial em 2003. Agência Estado - Como está sua preparação para o combate contra Gabriel Ruelas? Acelino Popó Freitas - Tranqüilo. Viajo dia 20 para os Estados Unidos. Ainda não defini o lugar, mas sei que onde for terei toda a estrutura para me preparar da melhor forma. Lá existe uma grande quantidade de sparrings, o assédio da imprensa é muito grande e é importante para aumentar a promoção do combate. AE - O fato de você não lutar há sete meses (último combate foi em agosto, quando derrotou, por pontos, o africano Daniel Attah) pode prejudicá-lo na luta? Popó - Não, de jeito nenhum. Já fiquei um ano parado e não senti problemas. AE - A morte de seu pai no fim do ano passado prejudicou seus treinamentos? Popó - Não. Sei muito bem separar meu lado profissional e o pessoal. Sei que agora ele estará mais perto ainda de mim, onde quer que eu esteja. AE - Você conhece o Gabriel Ruelas? Popó - Não. Temos algumas fitas, que serão analisadas nos Estados Unidos. AE - Depois de Ruelas, poderemos ter uma revanche sua com o cubano Joel Casamayor, de quem você arrebatou o cinturão da AMB, há um ano? Popó - Não sei. Isto depende de meus empresários. Sei que o que for melhor para mim será feito. Ele (Casamayor) está falando muito na revanche? Deixa ele falar. AE - Quando você voltará a lutar no Brasil? Popó - Está difícil. Isso vai me deixando triste. É muito difícil programar uma luta no Brasil sem apoio nenhum. Estou há um ano sem patrocínio. AE - Você parece desmotivado... Popó - Estou chateado, não abalado. Nada vai tirar meu prazer de lutar. Mas estou cansado de lutar pela Pátria e não ter nenhum reconhecimento. Estou há um ano sem patrocínio e a partir de agora lutarei profissionalmente, buscando o melhor para mim e minha família, que depende de mim. AE - Quais seus planos para a carreira? Popó - Sei que a Showtime (canal norte-americano que organiza os combates do brasileiro) quer uma nova unificação este ano. Pode ser pelo Conselho Mundial de Boxe ou Federação Internacional de Boxe. Vamos ver a melhor opção.