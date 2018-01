Resultado da contraprova de Landis será revelado no sábado A União Internacional de Ciclismo (UCI) informou nesta terça-feira que o resultado da contraprova do campeão da Volta da França, o ciclista norte-americano Floyd Landis, pego no doping pelo uso de testosterona, hormônio masculino, será divulgado no próximo sábado. Caso o segundo exame também comprove o uso do hormônio, Landis perderá o título da Volta da França e será suspenso por um período de dois anos. "Temos de revelar a contraprova rapidamente, do contrário, estaremos contribuindo para a formulação de boatos e negativas sem fundamento", explicou Pat McQuaid, presidente da UCI. Na semana passada, Landis se defendeu afirmando que os altos níveis de testosterona encontrados em seu corpo, na 17ª etapa da Volta da França, seriam produzidos de "maneira natural pelo seu corpo, já que os ciclistas de alto nível tendem a ter um organismo diferenciado". Se a contraprova der positiva, será a primeira vez que o campeão da Volta será desclassificado pelo uso de substâncias dopantes. Com isso, o espanhol Oscar Pereiro, segundo colocado na competição, ficará com o título.