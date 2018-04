Resultados deixam Morumbi eufórico O clima é de euforia no Morumbi depois da vitória por 2 a 0 sobre o Avaí, no sábado, e das derrotas do Palmeiras e do Inter na tarde de ontem. "Estamos indo rumo ao tetra", disse o meia Hugo. O próximo compromisso são-paulino será contra o Santo André, domingo, em Ribeirão Preto. O time deverá atuar completo. Só Rogério Ceni sentiu dores no tornozelo esquerdo após a vitória sobre o Avaí, mas o goleiro não está preocupado.