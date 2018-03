Resultados empolgam atletismo Desabafo, revoltas, alegria e otimismo marcaram a 17ª edição do Grand Prix Brasil de Atletismo, primeira etapa do circuito internacional da Federação Internacional de Atletismo (IAAF), hoje, no Estádio Célio de Barros, no Maracanã. Em um encontro de poucas estrelas internacionais, os brasileiros cumpriram seu papel e triunfaram nas principais provas. A revanche olímpica entre Brasil, medalha de prata, e Estados Unidos, ouro, no revezamento 4x100m, a prova mais esperada pelos cerca de 10 mil torcedores que lotaram o estádio, foi vencida pelos brasileiros. Raphael Raymundo, Cláudio Roberto, Vicente Lenílson e André Domingos fizeram o tempo de 39s11. "É uma revanche. Eles nos faltaram com o respeito, porque falaram que iam ganhar. Demos a resposta dentro da pista ", desabafou André Domingos, vencedor da prova de 200m raros. Nos 100m rasos, a mais acirrada das disputas, Cláudio Roberto, o norte-americano e campeão olímpico, em Barcelona Dennis Mitchell e o jamaicano Llwenlliyn Bredwood cruzaram juntos a linha de chegada. A vitória foi decidida por intermédio de foto e ficou com o brasileiro, que correu em 10s43, um décimo de segundo a frente dos adversários. Ao saberem da derrota, muito revoltados, Mitchell e Bredwwod duvidaram da lisura do resultado. Cláudio Roberto menosprezou as desconfianças. "Um se preocupou com o outro e esqueceram de mim." A índia Fabiane dos Santos, nascida em uma tribo carajá, no Mato Grosso, venceu a prova dos 800m rasos, com o tempo de 2min00s56. Surpresa e muito alegre, ela creditou sua vitória à boa largada. Alertou para a necessidade das autoridades olharem pelos índios, que, segundo ele, "têm potencial" esportivo, mas o "desperdiçam no alcoolismo e, conseqüentemente, no suicídio". Lucimar Aparecida de Moura, com o tempo de 11s49, venceu a prova de 100m rasos. Nos 200m, sua especialidade, terminou na quinta posição, sendo vencedora a baamiana Debbie Ferguson, 22s88. Nas outras provas femininas, o domínio foi das atletas estrangeiras. Nos 400m com barreira venceu a jamaicana Debbie-Ann Parris, 55s19; a romena Cristina Nicolau no salto triplo, 13m70; e Nadezha Ostapchuk, da Bielo Rússia, saiu vitoriosa no arremeso de peso, ao lançá-lo 18m94. O velocista Sanderlei Parrela e o fundista Hudson Santos de Souza, apesar de não terem vencido suas provas, 400m e 1500m rasos, respectivamente, consideraram bons seus resultados. Segundo colocado, com o tempo de 45s17, Parrela atribuiu à falta de ritmo a derrota para o jamaicano Michael McDonald, 44s71. Já Hudson Souza considerou que nas provas de Oregon e Portland, em que competirá nos Estados Unidos, depois do Sul-Americano, conseguirá melhorar seus resultados, além de fazer o índice para o Mundial de Edmonton, no Canadá, previsto para agosto. Como o GP Brasil foi disputado no início de temporada, quando muitos atletas competiram em suas provas pela primeira vez no ano, os tempos obtidos podem ser considerados normais. Além dos brasileiros, várias estrelas internacionais tiveram problemas. Medalhista de ouro no revezamento 4x100m, em Sydney, no ano passado, Brian Lewis atribuiu seu fracasso ao bloco de partida, "que escorregou". Ele terminou em quinto na prova de 100m rasos. Terceiro colocado na prova de salto com vara, 5m60, o norte-americano Jeff Hartwig, primeiro colocado do ranking de 2000, disse que as condições do tempo o atrapalharam. Esta prova foi vencida por seu compatriota Timonthy Mack, com 5m70. O próximo desafio para os brasileiros será a disputa do Sul-Americano, em Manaus, entre os dias 18 e 20, onde vários atletas tentarão o índice para o Mundial do Canadá. Claudinei Quirino, Claúdio Roberto, Sanderlei Parrela, Márcio Simão de Souza, Eronildes Nunes de Araújo, Jadel Gregório, Vanderlei Cordeiro de Lima, Leonardo Vieira Guedes e Maurren Higa Maggi já estão classificados para Edmonton.