Resumo Esportivo: Brasileirão começa e Luciano Do Valle morre aos 66 anos

SÃO PAULO - O início do Brasileirão deveria ser comemorado nos quatro cantos do país, mas a triste notícia do sábado mudou o panorama do fim de semana. O narrador esportivo Luciano do Valle faleceu neste sábado, aos 66 anos, após passar mal no avião, a caminho de Urberlândia. Em campo, São Paulo e Fluminense estrearam com grandes vitórias e pularam na frente na Série A. Na Espanha, o Atético de Madrid voltou a vencer com gol de Diego Costa e se aproximou do título. Na China, Lewis Hamilton conseguiu mais uma fácil vitória na Fórmula 1, enquanto Stanislas Wawrinka fez o impossível para conquistar o título inédito em Montecarlo. Confira como foi o fim de semana esportivo.

SÃO PAULO

Sob os olhares desconfiados de sua torcida, que esperavam um time diferente do que foi eliminado no Campeonato Paulista, o São Paulo passou por cima do Botafogo com tranquilidade, fazendo 3 a 0, ótima atuação de Alexandre Pato como armador e gols de Antônio Carlos, Douglas e Luís Fabiano.

PALMEIRAS

Fora de casa, o Palmeiras teve dificuldade para anular a defesa do Criciúma e segurar o veterano Paulo Baier, saindo atrás no placar. No entanto, os donos da casa perderam a chance de aumentar a diferença e acabaram tomando a virada, por 2 a 1, dos pés de Alan Kardec, aos 42 minutos do segundo tempo.

SANTOS

Com uma sequência de erros semelhantes aos que impediram o título paulista, o Santos apenas empatou em 1 a 1 com o Sport, na Vila Belmiro. Mais ofensivo na volta do intervalo, o visitante chegou ao gol com Neto Baiano, mas Gabriel igualou o marcador, desviando a bola de cabeça, após chute de fora da área de Geuvânio.

CORINTHIANS

Pouco inspirados, Atlético-MG e Corinthians não saíram do 0 a 0 no primeiro jogo do Brasileirão. O time comandado por Mano Menezes, que teve quase um mês para se preparar, contou com as defesas de Cássio para evitar a derrota e ainda com a má pontaria de Diego Tardelli, na melhor chance de gol do adversário.

OUTROS JOGOS

Foi com um passeio no Maracanã que o Fluminense estreou no Brasileirão, batendo o Figueirense por 3 a 0. Com a cabeça na Copa Libertadores, o Grêmio perdeu para o Atlético-PR por 1 a 0, enquanto o Internacional ganhou do Vitória pelo mesmo placar. Flamengo e Goiás não saíram do zero, assim como Chapecoense e Coritiba, e os reservas do Cruzeiro fizeram 2 a 1 no Bahia.

SÉRIE B

Entre os principais candidatos ao acesso na Série B, o Vasco começou mal e, jogando em casa, mas sem torcida, para cumprir punição imposta pelo STJD, não passou de um empate contra o América-MG, em 1 a 1, com gols de Reginaldo, para o Vasco, e Obina, para o América. Já no Estádio Arruda, o Santa Cruz também ficou no empate contra o ABC, visto por mais de dez mil torcedores.

CASO PORTUGUESA

A polêmica envolvendo a Portuguesa e uma possível volta à primeira divisão finalmente teve o seu fim. Depois de o time deixar o campo durante o jogo contra o Joinville, pela primeira rodada da Série B e a CBF cassar a liminar que mantinha o time com chances de voltar para a Série A, o presidente do clube, Ilídio Lico, decidiu desistir e admitiu que daqui pra frente não vai mais tomar atitudes tentando reverter a situação. O dirigente ainda pediu a compreensão da torcida, para que eles não entrem mais na justiça, pois isso prejudica a Portuguesa.

CAMPEONATO ESPANHOL

O Atlético de Madrid deu novo passo rumo ao título espanhol. Em casa, o time de Diego Costa bateu o Elche por 2 a 0. Com a vitória, a equipe foi a 85 pontos. Já o Barcelona, que venceu o Athletic Bilbao de virada (2 a 1), tem 81 pontos. O Real Madrid não jogou nesta rodada. O time de Cristiano Ronaldo está a seis pontos do líder. Faltam quatro rodadas para o fim do torneio.

CAMPEONATO INGLÊS

A derrota do Chelsea por 2 a 1 em casa contra o Sunderland e a vitória do Liverpool por 3 a 2 sobre o Norwich City encaminharam bem o título do time de Gerrard e Luis Suárez. A vantagem na liderança do Liverpool é de cinco pontos a três partidas do término do campeonato. O Manchester City, que tem dois jogos a menos, soma 71 pontos. O time enfrenta o West Bromwich nesta segunda-feira. o Arsenal, que fez 3 a0 no Hull City, soma 70 pontos.

CAMPEONATO ITALIANO

A Juventus está cada vez mais próxima do tricampeonato italiano. O time de Turim bateu o Bologna por 1 a 0 no sábado. Com 90 pontos a quatro rodadas do fim do torneio, a equipe tem oito pontos de vantagem sobre a Roma. O rival passou pela Fiorentina fora de casa (1 a 0). O Napoli, em terceiro com 68 pontos, empatou com a Udinese por 1 a 1.

CAMPEONATO FRANCÊS

O Monaco mantém a caçada ao Paris Saint-Germain ao fazer 1 a 0 no Nice. O time está a sete pontos do líder do campeonato, que entra em campo na quarta-feira, contra o Evian. Uma vitória aumenta a vantagem para dez pontos a quatro rodadas do término.

CAMPEONATO ALEMÃO

O já campeão Bayern de Munique se recuperou da derrota para o Boruusia Dortmund na última rodada e bateu o Eintracht Braunschweig por 2 a 0. A três rodadas do fim do campeonato, o time soma 81 pontos. O Borussia, que venceu o Mainz por 4 a 2, tem 64 pontos e ocupa a segunda posição.

FÓRMULA 1

Na quarta etapa da Fórmula 1, a história se repetiu e as Mercedes lideraram mais uma vez, com a terceira vitória consecutiva de Lewis Hamilton e o segundo lugar de Nico Rosberg. Felipe Massa, que largou em sexto, foi tocado por Fernando Alonso na primeira volta e, nos boxes, um erro dos mecânicos acabou com a corrida do brasileiro que terminou em 15°.

TÊNIS

Em Montecarlo, na final suíça do Masters 1000 realizado em Mônaco, Stasnislas Wawrinka conseguiu grande virada sobre Roger Federer, com parciais de 4/6, 7/6 (7/5) e 6/2, e conquistou, pela primeira vez na carreira um torneio de nível Masters, três meses após o maior título da carreira, quando conquistou o Aberto da Austrália. Em Catanduva, as garotas do Brasil lutaram até o fim, mas não conseguiram derrotar a Suíça na Fed Cup e acabaram perdendo a chance de integrar o Grupo Mundial II em 2015, retornando ao Zonal Americano no próximo ano.

NBA

O final de semana foi marcado pelo início dos playoffs da NBA. No sábado, a "zebra" entrou em quadra, três favoritos perderam seus jogos e saíram atrás nas séries. O Indiana Pacers foi surpreendido pelo Atlanta Hawks e perdeu por 101 a 93. Em Toronto, o time da casa foi superado pelo Brooklyn Nets por 94 a 87. Na Conferência Oeste, o Golden State Warriors fez 109 a 105 no Los Angeles Clippers. Já o Oklahoma City Thunder, depois de um início de jogo espetacular, bateu o Memphis Grizzlies por 100 a 86 e foi o único mandante que venceu. Entre os jogos de domingo, destaque para as vitórias dos finalistas da última temporada. Enquanto o San Antonio Spurs superou o Dallas Mavericks por 90 a 85 em um jogo bastante duro, o Miami Heat, atual bicampeão, não teve maiores problemas para bater o Charlotte Bobcats por 99 a 88.

BASQUETE NACIONAL

No Brasil, o basquete também está vivendo uma fase decisiva e, entre as mulheres, o Americana bateu o Sport por 66 a 62 e se sagrou campeão da Liga de Basquete Feminino.

VÔLEI

O Sesi conseguiu um feito histórico no vôlei nacional. A equipe paulistana superou o Osasco em um jogo de cinco sets e se classificou para a final da Superliga Feminina, disputada contra o Unilever. A derrota do Osasco é o fim de uma hegêmonia no país, já que a equipe alcançava pelo menos a final da competição todos os anos desde 2002. Nos últimos nove anos, a decisão tinha sido entre Osasco e Unilever.