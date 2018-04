Resumo Esportivo: Campeonato Inglês e NBA fecham 2014

No último fim de semana de 2014, acabou o primeiro turno do Campeonato Inglês e, mesmo com o tropeço diante do Southampton neste domingo, o Chelsea fechou na liderança, com 46 pontos. O que não passou despercebida foi a revolta do técnico José Mourinho, que falou de uma "campanha" contra o time que comanda, após criticar a arbitragem. Outro que deixou passar uma boa oportunidade foi o Manchester City, que cedeu empate ao Burnley após abrir 2 a 0 e continua com três pontos a menos. United também empatou, sem gols com o Tottenham, e é o terceiro colocado. Com 2 a 1 em cima do West Ham, o Arsenal chegou a quinto e o Liverpool, ainda no meio da tabela, encerra a 19.ª rodada nesta segunda-feira, diante do Swansea.

19.ª RODADA DO CAMPEONATO INGLÊS

Tottenham 0 x 0 Manchester United

Southampton 1 x 1 Chelsea

Aston Villa 0 x 0 Sunderland

Hull City 0 x 1 Leicester

Manchester City 2 x 2 Burnley

Queens Park Rangers 0 x 0 Crystal Palace

Stoke City 2 x 0 West Bromwich

West Ham 1 x 2 Arsenal

Newcastle 3 x 2 Everton

NBA

Após a notícia da cirurgia de Anderson Varejão, que lesionou o tendão de Aquiles da perna esquerda na última semana, o Cleveland Cavaliers perdeu para o Detroit Pistons por 103 a 80. Em partida apagada de Tiago Splitter, o San Antonio Spurs, atual campeão na NBA, perdeu o 13.º jogo da temporada regular, desta vez para o New Orleans Pelicans, por 97 a 90. Líderes do Leste e do Oeste, respectivamente, Toronto Raptors e Golden State Warriors se reabilitaram na rodada de sábado, batendo Los Angeles Clippers - 110 a 98 - e Minnesota Timberwolves - 110 a 97.

VÔLEI

Depois de mau início no tradicional torneio Top Volley, na cidade suíça da Basileia, o Molico/Nestlé, de Osasco, reagiu e, com duas vitórias neste domingo, classificou-se para a final, que será disputada nesta segunda-feira, diante do Volero Zurich, algoz da primeira partida.

