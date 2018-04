RESUMO ESPORTIVO - Decisão nos estaduais, playoffs no basquete e fim de temporada na Europa

SÃO PAULO - Veja o que aconteceu de mais importante no fim de semana esportivo no Brasil e pelo mundo:

NA VILA

Foi um fim de semana de decisão nos Estaduais, com vantagens dos grandes times. As quartas de final do Paulistão começaram a ser disputadas no sábado, com Santos x Palmeiras e Mogi Mirim x Botafogo. No clássico da Vila, o time de Kleina iniciou melhor a partida, mas foi Cícero que abriu o placar para o adversário, aos 12 minutos de jogo. Administrando a vantagem, o Santos bobeou e deixou Kleber empatar, aos 38 da segunda etapa, levando a decisão para os pênaltis. Do lado palmeirense, Kleber e Leandro deixaram Rafael defender suas cobranças, enquanto os santistas Miralles, Montillo, Cícero e Renê Júnior não desperdiçaram. O Santos ganhou por 4 a 2 e agora enfrenta o Mogi Mirim.

EM MOGI

Se no início da tarde o confronto foi equilibrado, à noite, o Mogi Mirim não tomou conhecimento do Botafogo e goleou o rival por 6 a 0. A atuação de gala fez com que a equipe permanecesse como o melhor ataque da competição, com 42 gols em 20 partidas. Tiago Alves abriu o placar ainda no primeiro tempo, e no início da segunda etapa a equipe ainda se deu ao luxo de perder um pênalti. No final, Henrique, por três vezes, Val e Roni não perdoaram e carimbaram a classificação da equipe.

NO MOISÉS LUCARELLI

No domingo, em Campinas, Ponte Preta e Corinthians entraram em campo com a lembrança de uma eliminação do time da capital no Paulistão 2012. A Ponte marcava bem, mas não resistiu ao ataque campeão do mundo. Aos 32, Romarinho abriu a contagem após falha do goleiro Edson Bastos. Minutos depois, Emerson fez 2 a 0, em outra falha do goleiro. Na segunda etapa, a Ponte já não mostrava mais forças. Guerrero, de pênalti (que não existiu), e Alexandre Pato, aos 43, completaram a goleada.

SUFOCO NO MORUMBI

No Morumbi, o São Paulo estreava a camisa nova contra o novato Penapolense. O jogo foi sofrido e o Tricolor precisou de um desvio do zagueiro Jaílton, do time de Penápoles, num chute de Osvaldo, para fazer o único gol da partida. Graças as boas defesas de Rogério Ceni, o placar não se mexeu mais, classificando o São Paulo, que enfrenta o Corinthians, no Morumbi, no próximo domingo, pelas semifinais.

CARIOCÃO

ImbatÍvel, o Botafogo goleou no Carioca. O time passou pelo Resende por 5 a 0 no Raulino de Oliveira, no último sábado. Dória, Lodeiro e Fellype Gabriel marcaram ainda no primeiro tempo. Rafael Marques e Seedorf fecharam a goleada e a classificação para a final da Taça Rio. Do outro lado, o Flu enfrentou o Volta Redonda e também saiu com uma vitória elástica. Rafael Sóbis, duas vezes, Wellington Nem e Thiago Neves marcaram os gols do Tricolor. Os dois times se enfrentam domingo para decidir quem fica com o título da Taça Rio.

EM MINAS

No Campeonato Mineiro, o Cruzeiro bateu o Villa Nova por 4 a 0 na primeira partida das semifinais. Do outro lado do chaveamento, o Atlético-MG fez 2 a 0 no Tombense. Os times decidem na próxima semana quem se enfrenta na final.

NO SUL

No GaúchÃO, Internacional e Juventude fazem a final no próximo domingo, as 16hs.

CAXIROLA

Na Arena Fonte Nova, o clássico Bahia e Vitória foi marcado pela estreia da caxirola - instrumento inventado por Carlinhos Brown para fazer as vezes no Brasil das vuvuzelas sul-africanas. Os objetos foram utilizados em um ato de vandalismo da torcida do Bahia, que no intervalo, irritada com a derrota para o rival, atirou as peças no gramado. A partida terminou em 2 a 1 para o Vitória.

ITÁLIA

Em Turim, a Juventus venceu o Torino por 2 a 0 e ficou a apenas um ponto do bicampeonato italiano. O time precisa apenas não perder o próximo confronto, com o Palermo, para garantir o título. O rival Milan também venceu. Em Milão, a equipe fez 4 a 2 no Catânia.

INGLATERRA

O campeão inglês Manchester United enfrentou o Arsenal na partida marcada pela volta de Van Persie ao estádio do seu ex-clube. Por ironia, o erro de passe que resultou no gol do Arsenal foi do holandês, que mais tarde igualou de pênalti o placar. No fim do jogo, o 1 a 1 ficou de bom tamanho. O vice-campeão Manchester City venceu o West Ham por 2 a 1, enquanto o terceiro colocado Chelsea derrotou o Swansea por 2 a 0. O Queens Park Rangers, time do goleiro brasileiro Julio Cesar, foi rebaixado para a segunda divisão após o empate por 0 a 0 com o Reading.

ESPANHA

Sem Cristiano Ronaldo, com dores musculares, o Real Madrid ganhou do Atlético de Madri por 2 a 1 fora de casa. No Estádio San Mamés, o Barcelona empatou por 2 a 2 com o Athletic Bilbao. No banco de reservas, Messi entrou para comandar a reação do Barça.

UFC

Jon Jones e Chael Sonnem fizeram a grande luta da madrugada do domingo pelo UFC 159. O falastrão americano não teve chances contra o atual campeão dos meio-pesados, que por nocaute técnico, finalizou Sonnem ainda no primeiro round e manteve o cinturão. Durante a luta, Jones quebrou o dedão do pé esquerdo. Nas outras grandes lutas da noite, Michael Bisping venceu por decisão técnica Alan Belcher, Roy Nelson nocauteou Cheick Kongo e Jim Miller dominou Pat Healy até a finalização, no terceiro round.

BOXE

Na primeira defesa do título mundial dos médios, versão Conselho Mundial de Boxe, do boxeador Sergio "Maravilla" Martinez conseguiu manter o cinturão e levar um grande público ao Estádio José Amalfitani. 40 mil pessoas assistiram os três jurados apontarem a unânime vitória do lutador da casa por 115 a 112, após 12 rounds disputados.

STOCK CAR

Em Tarumã, no Rio Grande do Sul, Daniel Serra, da Red Bull, faturou o primeiro lugar da 3.ª etapa da Stock Car e abriu vantagem na classificação geral. O piloto soma 65 pontos, nove a mais que o 2.º colocado Cacá Bueno. A próxima etapa será realizada em 19 de maio em Salvador, na Bahia. Rubinho chegou em 20º.

TÊNIS

Bruno Soares faturou seu terceiro título do ano no ATP 500 de Barcelona, ao lado do austríaco Alexandre Peya na chave de duplas. Os jogadores superaram os espanhóis Marc López e Marcel Granollers por 2 sets a 0, com parciais de 6-3 e 6-4. No torneio de Stuttgart, Maria Sharapova se sagrou bicampeã após a final contra a chinesa Na Li, por 2 sets a 0. A vitória consolidou ainda mais a russa na 2.ª colocação do ranking WTA, com 10.240 pontos. Victoria Azarenka continua na terceira posição, com 9.130 pontos, e Serena Williams lidera a lista com 11.115. No sábado, Rafael Nadal faturou seu 8.ª título do Torneio de Barcelona contra o Nicolas Almagro. Finalista nas seis competições que disputou, Nadal se tornou o primeiro tenista a faturar quatro títulos na temporada.

NBA

Após o Miami Heat se classificar para as semifinais dos playoffs pela Conferência Leste, o San Antonio Spurs eliminou o Los Angeles Lakers fora de casa e se garantiu no lado Oeste. Assim, fechou a série melhor de sete jogos com quatro vitórias e nenhuma derrota.O próximo adversário dos Spurs nos playoffs da NBA sairá do confronto entre Golden State Warriors e Denver Nuggets.

NBB

Em casa, o Franca abriu as quartas de final da NBB com uma vitória sobre o Bauru por 72 a 69, e fez 1 a 0 na série melhor de cinco. A segunda partida acontece em Bauru.