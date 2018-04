RESUMO ESPORTIVO - Definições no futebol, emoção nas ruas de Londres e no octógono, medalhas no judô, títulos na F-1, Indy e Montecarlo

SÃO PAULO - Um fim de semana de campeões e definições para os amantes de futebol, mas também para quem gosta de Fórmula 1, Indy, atletismo, MMA,judô e tênis. Dois dias de emoção, sobretudo nas ruas de Londres, onde os maratonistas correram no domingo em homenagem às vítimas do atentado de Boston.

FUTEBOL NACIONAL

PAULISTÃO

No Campeonato Paulista, as equipes que se classificaram para as quartas de final foram definidas com o término da 19ª e última rodada. Todos os times se enfrentaram no domingo, no mesmo horário.

A maior surpresa ficou por conta do Ituano, que corria o risco de ser rebaixado para a Série A-2, mas conseguiu se salvar com a vitória por 2 a 1 sobre o Palmeiras. Com o resultado, o Alviverde terminou na 6.ª colocação e vai enfrentar o Santos na Vila Belmiro. Será o único clássico das quartas de final.

Por sua vez, o time de Muricy Ramalho saiu de seu estádio com uma vitória por 2 a 1 sobre o Penapolense, resultado que classificou o Santos em 3.º lugar e a equipe de Penápolis em 8.º.

Líder do Paulistão, o São Paulo perdeu para o Mogi Mirim, 2.º colocado na tabela, por 1 a 0. Na próxima fase, o Tricolor terá pela frente o Penapolense. Já o time de Mogi enfrentará o Botafogo, que acabou goleado pelo XV de Piracicaba por 4 a 1, mas mesmo assim garantiu a vaga nas quartas na penúltima colocação.

O Corinthians não teve dificuldade para bater o Atlético Sorocaba por 2 a 0 no Pacaembu. Em 5.º lugar na tabela do Paulistão, a equipe de Tite vai até Campinas na próxima fase enfrentar a Ponte Preta, que se classificou em 4.º depois do empate sem gols com o Bragantino.

Entre os times rebaixados para a Série A-2 do Campeonato Paulista de 2014 estão: Mirassol, União Barbarense, São Caetano e Guarani. Apenas o Mirassol foi conhecido nesta rodada. O time até que ganhou do Linense por 3 a 0, mesmo assim não conseguiu os pontos que precisava para evitar a queda.

TAÇA RIO

No Rio de Janeiro, o Botafogo fechou a primeira fase da Taça Rio com uma campanha excepcional: sete vitórias em sete jogos. O último triunfo foi sobre o Voltaço por 1 a 0, em Volta Redonda. Nas semifinais do torneio, o Alvinegro pega o Resende, que perdeu para o Boavista por 3 a 2. Já o Fluminense vai encarar o Volta Redonda depois da vitória sobre o Bangu por 2 a 0. Olaria e Quissamã foram rebaixados.

CAMPEONATO MINEIRO

Atlético-MG, Cruzeiro e Tombense fizeram a lição de casa, venceram seus confrontos e se classificaram para as semifinais do torneio estadual. O único que acabou a primeira fase com derrota e, mesmo assim, garantiu uma vaga nas semis foi o Villa Nova, que caiu justamente diante da equipe de Cuca.

TAÇA FARROUPILHA

Com a vitória por 2 a 1 sobre o Lajeadense, o Internacional passou sem problemas para as semifinais da competição e vai encarar agora o Veranópolis, que venceu o Passo Fundo por 4 a 2 nos pênaltis, depois de o tempo normal da partida terminar sem gols.

FUTEBOL INTERNACIONAL

O clássico do fim de semana ficou por conta do Campeonato Italiano. Juventus e Milan se enfrentaram neste domingo, e quem se deu melhor foi a equipe de Turim, que venceu por 1 a 0, com gol de pênalti de Arturo Vidal, e se isolou na liderança do torneio nacional.

Também líder, só que do Campeonato Francês, o Paris Saint-Germain superou o Nice por 3 a 0 e alcançou 70 pontos na competição.

Para os brasileiros, porém, o futebol internacional foi especial pelos lados do Real Madrid. Preocupado com a Copa dos Campeões, Mourinho escalou um time misto no sábado para enfrentar o Betis pelo Campeonato Espanhol. E Casemiro, ex-São Paulo, teve a chance de começar jogando. Mesmo com uma atuação tímida, o volante viu sua equipe vencer por 3 a 1.

Ainda pelo Espanhol, o líder Barcelona abriu mais 13 pontos de vantagem para o Real Madrid com a vitória sobre o Levante por 1 a 0 - gol de Fabregas, aos 38 minutos do 2.º tempo.

FÓRMULA 1

O alemão Nico Rosberg surpreendeu ao conquistar a chance de largar na pole position no GP do Bahrein. Mas, como ele mesmo reconheceu ainda no sábado, as chances de manter a posição seriam pequenas. Não deu outra. A taça, pela segunda vez na temporada, foi erguida pelas mãos de Sebastian Vettel.

A Ferrari não teve um fim de semana feliz. Fernando Alonso, que largou em 3.º, terminou a prova na em 8.º lugar por causa de problemas no carro. Seu companheiro de equipe, o brasileiro Felipe Massa, que chegou a liderar o primeiro treino livre, ficou na 15.ª colocação após dois pneus de seu carro furarem.

Já a Lotus teve motivos para comemorar. Seus dois pilotos, Kimi Raikkonen e Romain Grosjean, se garantiram no pódio nas 2.º e 3.ª colocações, respectivamente.

FÓRMULA INDY

Takuma Sato conquistou para o Japão um título inédito neste domingo. Ele faturou a etapa Long Beach da Fórmula Indy. O brasileiro Hélio Castroneves cruzou a linha de chegada em 9.º, mas manteve a liderança da competição. A próxima etapa da Indy será disputada no Brasil, nos dias 04 e 05 de maio.

UFC

Para quem gosta de MMA, as lutas do UFC on FOX, disputado em Las Vegas na noite de sábado, foram as melhores do ano. Repleto de nocautes, o evento contou com a defesa de cinturão dos pesos leves. Ben Henderson e Gilbert Melendez fizeram um duelo equilibrado, que durou cinco rounds. Bendo acabou vencendo apertado, por decisão dividida dos juízes (47 a 48, 48 a 47 e 48 a 47), e manteve seu título.

Mas a felicidade do norte-americano dono do cinturão dos leves não se resumiu à vitória - a 19.ª em seu cartel. Isto porque ele resolveu surpreender a todos ao se ajoelhar no octógono e pedir a namorada em casamento. Com um instantâneo "sim" de Maria Magana, Bendo coroou sua grande noite em Las Vegas.

Único brasileiro a participar da edição do UFC on FOX, Hugo Wolverine foi nocauteado por TJ Dillashaw logo no primeiro assalto.

JUDÔ

O Brasil continua se destacando no cenário mundial do judô. O País encerrou a sua participação no Campeonato Pan-Americano com a conquista de mais duas medalhas em San José, na Costa Rica. Após faturar oito ouros, duas pratas e seis bronzes na competição individual, os lutadores foram campeões na disputa por equipes masculinas e bronze no torneio de equipes femininas.

TÊNIS

O espirituoso Novack Djokovic agradeceu ao adversário Rafael Nadal. "Obrigada por ter me deixado vencer uma vez", disse o tenista sérvio feliz da vida depois de superar o espanhol na final do Masters 1000 de Montecarlo por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 7/6 (7/1), neste domingo.

Com a vitória, Djokovic impediu que Nadal se tornasse o primeiro jogador da Era Aberta do tênis a ser campeão nove vezes em mesmo torneio.

MARATONA DE LONDRES

Depois de milhares de espectadores fazerem um minuto de silêncio em homenagem às vítimas do atentado de Boston, na última segunda-feira, a Maratona de Londres ocorreu de maneira tranquila e consagrou o etíope Tsegaye Kebede campeão pela segunda vez na cidade. Na prova feminina, o título ficou com a queniana Priscah Jeptoo, medalhista olímpica nos Jogos de Londres.