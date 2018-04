Resumo Esportivo: No Havaí, mar agitado adia decisão no surfe

No futebol brasileiro, o fim de semana foi marcado por eleições presidenciais no Santos, Internacional, Coritiba e Bahia. Na Europa, o Real Madrid goleou o Almería e aumentou a vantagem sobre o Barcelona, que empatou sem gols contra o Getafe. Na Inglaterra, Manchester City, Chelsea venceram na rodada e continuam firmes na luta pelo título, enquanto que o Manchester United continua sua recuperação ao bater o Liverpool por 3 a 0.

No surfe, Gabriel Medina e o multicampeão Kelly Slater continuam vivos no Pipe Masters e na disputa pelo título mundial desta temporada no surfe. Com momento político conturbado, o vôlei brasileiro viveu um final de semana tenso, com jogadores protestando contra as irregularidades na Confederação Brasileira de Vôlei (CBV) nos jogos da Superliga Masculina

MERCADO DA BOLA

Neste fim de semana, o Palmeiras acertou a contratação do técnico Oswaldo de Oliveira, ex-Santos,. No Rio de Janeiro, o Botafogo negociou o zagueiro André Bahia com o Shonan Bellmare, do Japão, enquanto que o Flamengo dispensou Chicão e confirmou que vai emprestar Mateus, filho do tetracampeão mundial Bebeto, que não agradou o técnico Vanderlei Luxemburgo e a torcida rubro-negra na última temporada.

ELEIÇÕES PELO BRASIL

Se as disputas nos gramados se encerraram em 2014, o mesmo não se pode dizer na política dos clubes. No último sábado, quatro agremiações elegeram novos presidentes. No Santos, Modesto Roma Júnior, filho do ex-presidente Modesto Roma, substitui Odílio Rodrigues. No Internacional, a oposição saiu vitoriosa e Vitorio Pifferio retorna ao cargo máximo do clube colorado. No Coritiba, Vilson Ribeiro de Andrade, conhecido por ser um dos principais interlocutores dos clubes com o Bom Senso FC, foi derrotado por Rogério Bacellar, enquanto que o Bahia elegeu Marcelo Sant'Ana, jornalista de 33 anos.

MUNDIAL DE CLUBES

Time com mais participações no atual formato do Mundial de Clubes, o Auckland City fez história ao bater por 1 a 0 o ES Setif, da Argélia, tornando-se o primeiro clube da Oceania a alcançar a semifinal da competição, onde encara o San Lorenzo. Na outra partida, o Cruz Azul precisou da prorrogação para superar o Western Sydney Wanderers por 3 a 1, garantindo o confronto diante do Real Madrid, principal favorito ao título.

CAMPEONATO INGLÊS

O Chelsea bateu o Hull City por 2 a 0 e continua na liderança do Campeonato Inglês, apenas três pontos na frente do Manchester City, que conseguiu uma vitória suada sobre o Leicester City por 1 a 0 fora de casa. O Manchester United, que começou mal a competição, dá sinais de recuperação e conseguiu uma importante vitória sobre o Liverpool, chegando a 31 pontos na tabela, na terceira posição.

16.ª RODADA

Burnley 1 x 0 Southampton

Chelsea 2 x 0 Hull City

Crystal Palace 1 x 1 Stoke City

Leicester City 0 x 1 Manchester City

Sunderland 1 x 1 West Ham United

West Bromwich Albion 1 x 0 Aston Villa

Arsenal 4 x 1 Newcastle United

Manchester United 3 x 0 Liverpool

Swansea City 1 x 2 Tottenham

15/12 - Everton x Queens Park Rangers

CAMPEONATO ITALIANO

Após 19 meses, a Juventus voltou a perder pontos jogando em casa ao empatar por 1 a 1 com a Sampdoria. A Roma não desperdiçou a chance e, com a vitória por 1 a 0 sobre o Genoa fora de casa, fica somente um ponto atrás da atual campeã italiana. O Milan voltou a vencer o Napoli após três anos e continua sua recuperação no Campeonato Italiano.

15.ª RODADA

Palermo 2 x 1 Sassuolo

Lazio 3 x 0 Atalanta

Juventus 1 x 1 Sampdoria

Genoa 0 x 1 Roma

Parma 0 x 0 Cagliari

Udinese 1 x 2 Hellas Verona

Milan 2 x 0 Napoli

15/12 - Empoli x Torino

15/12 - Chievo Verona x Inter de Milão

CAMPEONATO ESPANHOL

O empate sem gols diante do Getafe custou caro ao Barcelona, que viu o Real Madrid golear o Almería por 4 a 1 e abrir quatro pontos de vantagem na liderança. O Atlético de Madrid podia ter igualado o clube catalão em número de pontos, mas desperdiçou a chance ao ser derrotado em casa para o Villarreal.

15.ª RODADA

Almeria 1 x 4 Real Madrid

Getafe 0 x 0 Barcelona

Valencia 3 x 0 Rayo Vallecano

Cordoba 0 x 0 Levante

Malaga 1 x 0 Celta Vigo

Espanyol 2 x 1 Granada

Atletico Madrid 0 x 1 Villarreal

Real Sociedad 1 x 1 Athletic Bilbao

15/12 - La Coruña x Elche

CAMPEONATO ALEMÃO

O Bayern de Munique goleou o Augsburg e continua invicto no Campeonato Alemão, onde é o líder disparado. No duelo do G-4, Bayer Leverkusen e Borussia Mönchengladbach empataram em 1 a 1. Na parte de baixo da tabela, o Hertha Berlin bateu o Borussia Dortmund por 1 a 0 e manteve o rival na zona do rebaixamento.

15.ª RODADA

Hoffenheim 3 x 2 Eintracht Frankfurt

Augsburg 0 x 4 Bayern de Munique

Freiburg 0 x 0 Hamburgo

Hertha Berlin 1 x 0 Borussia Dortmund

Schalke 04 1 x 2 Colônia

Werder Bremen 3 x 3 Hannover

Mainz 05 1 x 1 Stuttgart

Bayer Leverkusen 1 x 1 Borussia Mönchengladbach

Wolfsburg 1 x 1 Paderborn

CAMPEONATO FRANCÊS

O Paris Saint Germain perdeu a invencibilidade neste Campeonato Francês ao ser derrotado pelo Guingamp. No entanto, o líder Olympique de Marselha foi superado pelo Monaco e desperdiçou a oportunidade de abrir vantagem sobre a equipe dos brasileiros David Luiz e Thiago Silva.

18.ª RODADA

Lyon 3 x 0 Caen

Nantes 2 x 1 Bordeaux

Bastia 2 x 0 Rennes

Lorient 3 x 1 Metz

Montpellier 3 x 3 Lens

Reims 3 x 2 Evian

Nice 0 x 0 Saint Etienne

Guingamp 1 x 0 Paris Saint Germain

Lille 3 x 0 Toulouse

Monaco 1 x 0 Olympique de Marselha

SURFE

O norte-americano Kelly Slater avançou no Pipe Masters, disputado no Havaí, e continua vivo na disputa do título mundial junto com o brasileiro Gabriel Medina. A terceira fase seria disputada neste domingo, mas a agitação do mar adiou a competição para a segunda-feira.

UFC

O retorno de Júnior Cigano ao octógono não poderia ser melhor. Após um ano e dois meses afastado das lutas, o brasileiro enfrentou o norte-americano Stipe Miocic em Phoenix, nos Estados Unidos, e após cinco rounds disputados, Cigano foi declarado o vencedor por decisão unânime dos juízes. Com o resultado, o brasileiro fica na espera do duelo entre Cain Velásquez e Fabricio Werdum para saber se será escalado para a disputa do cinturão dos pesos pesados.

NBA

Além dos 26 pontos marcados, Dwight Howard ultrapassou a marca de 10.000 rebotes na NBA e ajudou o Houston Rockets e bater o Denver Nuggets por 108 a 96. Time de melhor campanha na competição, o Golden State Warriors, que não contou o brasileiro Leandrinho, ampliou a a maior sequência de vitórias da história da franquia ao conseguir o 15.º triunfo sobre o Dallas Maverick.

RESULTADOS DE SÁBADO

Dallas Mavericks 98 x 105 Golden State Warriors

Charlotte Hornets 87 x 114 Brooklyn Nets

Indiana Pacers 85 x 95 Portland Trail Blazers

Orlando Magic 100 x 99 Atlanta Hawks

Milwaukee Bucks 111 x 106 Los Angeles Clippers

Philadelphia 76ers x Memphis Grizzlies

Houston Rockets 108 x 96 Denver Nuggets

Sacramento Kings 90 x 95 Detroit Pistons

VÔLEI

As irregularidades nas contas da Confederação Brasileira de Vôlei continuaram a ser assunto neste final do semana. Na partida entre Canoas e Taubaté, os jogadores, incluindo nomes de peso como Murilo, Lucarelli, Lucão, Serginho, Marcelinho, Wallace e Éder, todos com passagem pela seleção brasileira, entraram em quadra com narizes de palhaço. A mesma ação foi vista no clássico entre Sesi e Cruzeiro, finalistas da última Superliga Masculina. Com a bola em jogo, o time paulista bateu os mineiros por 3 sets a 2, impondo a primeira derrota do rival na competição após 11 rodadas.

FÓRMULA E

Com o terceiro lugar na etapa de Punta del Leste, o brasileiro Lucas Di Grassi continua na liderança da Fórmula E, com 58, contra 40 pontos de Sébastien Buemi, vencedor da prova no Uruguai. Nelsinho Piquet completou o pódio ao chegar na segunda posição.