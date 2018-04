Retorno de Ronaldo aos campos causa desencontro O técnico Mano Menezes surpreendeu na terça-feira ao dizer que Ronaldo só volta a jogar no fim de setembro. No Corinthians, todos contam com seu retorno ainda na primeira metade do mês. O próprio jogador já confidenciou para pessoas próximas estar louco para retornar o mais breve possível. "Não ouvi o que o Mano falou, mas ele deve ter se atrapalhado", opinou o consultor médico do clube, Joaquim Grava, confiante num retorno do Fenômeno logo. "Em duas semanas ele estará com a fratura toda consolidada e como já faz trabalhos físicos, não deve demorar para voltar a jogar", observou. "Vamos poder contar com ele no fim de setembro", cravou o treinador. Depois, recuou. "O que acontecer com sua mão será determinante para estabelecermos prazo mais específico." Mano não tem certeza de quando será a consolidação da fratura. Grava, sem polêmica, trata logo de tranquilizá-lo. "A partir de agora, da parte médica, vai ser apenas controle", observou. "Claro, a parte física vai ser determinante. Sem contar que quem escala é o Mano." O prazo estabelecido inicialmente era o jogo diante do Santos, no dia 6, no Pacaembu. Já está descartado. A data que surge como de maior possibilidade é dia 12, contra o Coritiba.