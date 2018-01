Reunião decide destino do Brasil 1 O ?Brasil 1? chegou a Port Elizabeth, na África do Sul, às 14 horas (de Brasília) desta quinta-feira, pouco mais de um dia após anunciar danos estruturais no convés e dar meia volta. Logo após a chegada, a equipe de terra, comandada pelo diretor-técnico Horacio Carabelli, fez uma avaliação dos danos que o veleiro sofreu na segunda etapa da Volvo Ocean Race. Nesta sexta, uma reunião vai decidir se o ?Brasil 1? continua na etapa ou será despachado em um navio para Melbourne, na Austrália, largada da terceira perna. ?Estou bastante contente com o que ouvi na primeira avaliação da equipe de terra?, disse o comandante Torben Grael. ?Temos duas opções: embarcar o ?Brasil 1? em um navio para a Austrália ou voltar velejando. Se velejarmos, podemos somar pontos importantes.? Os danos no convés ? uma grande depressão, ao lado da cabine, com uma rachadura, já querendo descer pela borda ? foram ocasionados pelas fortes ondas enfrentadas pelo ?Brasil 1?.