Reunião pode definir a contratação de Edno Uma reunião entre dirigentes da Lusa e do Corinthians pode definir hoje o destino de Edno. Para facilitar a ida do meia ao time do Parque São Jorge, a Lusa agora aceita retirar a exigência que obrigava a equipe corintiana a vender o atleta para o futebol do exterior em janeiro. "Concordamos que o Edno faz parte do projeto corintiano para a Libertadores e, por isso, retiramos a exigência", explicou o vice-presidente da Portuguesa, Luiz Iaúca.