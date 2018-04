Revelação, Hernanes abre o placar e a festa Hernanes passou 2006 emprestado ao Santo André, esquecido pelo São Paulo. Voltou ao Morumbi no início do ano, mas foi pouco aproveitado no primeiro semestre. Só virou titular quando Josué foi vendido para o Wolfsburg, da Alemanha. Com Richarlyson, formou uma dupla peculiar de volantes: ambos se dizem meias, preferem atacar a marcar, mas são responsáveis pela proteção da zaga menos vazada do Brasileiro. '''' Muricy tenta evitar comparações, mas para a torcida tricolor a nova dupla já substitui à altura Josué e Mineiro. "Aqueles dois são de outro nível, estão na seleção. Os garotos são bons, mas ainda não chegaram lá", comenta o treinador. Ontem, Hernanes fez lembrar o herói do tricampeonato mundial e se lançou ao ataque. Aos 8 minutos, buscou uma bola que parecia perdida na linha de fundo, invadiu a área e acertou a rede pelo lado de fora. Trinta minutos depois, finalizou de fora da área e abriu o placar. "O mérito é do grupo", declarou o camisa 26 ao deixar o campo no intervalo, fiel ao seu estilo, sempre tranqüilo, humilde. "Tive a felicidade de achar um espaço e acertei o chute." Apelidado de "irmão" entre os companheiros - por causa do fervor religioso -, Hernanes é o ponto de equilíbrio do meio-campo armado por Muricy Ramalho: marca e ataca com eficiência, chuta com as duas e quebra um galho de lateral-direito.