Revés argentino classifica Brasil no Mundial de handebol Horas depois de ter derrotado a Tunísia por 27 a 22, nesta quarta-feira, pela quarta rodada do Grupo A do Mundial Masculino de Handebol, a seleção brasileira pôde comemorar a classificação antecipada às oitavas de final da competição. Isso porque no último jogo da rodada a Argentina foi derrotada por 35 a 23 pela França, atual campeã mundial e olímpica, e não tem mais chances de ultrapassar o Brasil na luta pelas quatro vagas na próxima fase.