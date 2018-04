Revezamento 4 x 100 metros feminino fica em quinto lugar

A equipe brasileira do revezamento 4 x 100 metros feminino conseguiu, neste sábado, a quinta colocação na final da prova do Mundial de Atletismo, que está sendo realizado no estádio Olímpico de Berlim, na Alemanha. O time nacional - formado por Rosemar Coelho, Lucimar de Moura, Thaíssa Presti e Vanda Gomes - fez o tempo de 43s13.

A medalha de ouro ficou com a Jamaica, que teve um tempo pior do que nas eliminatórias e completou a final em 42s06. A prata foi conquistada pelas Bahamas e o bronze foi muito comemorado no estádio pela equipe da Alemanha. A Rússia terminou na quarta colocação.

Pela manhã, nas eliminatórias, o Brasil havia vencido a sua bateria com um tempo melhor do que na final - fez 43s07.

DECEPÇÃO

Na prova do 4 x 400 metros rasos, a equipe brasileira ficou com a sexta colocação na primeira série eliminatória e está fora da final. O quarteto formado por Geisa Coutinho, Emmily Pinheiro, Sheila Ferreira e Jailma de Lima terminou com o tempo de 3min31s42, ficando na frente somente do México na pista. Assim, terminou na 12.ª posição geral e está fora da decisão, que será realizada neste domingo.