Revezamento 4x100 do Brasil garante vaga para a Olimpíada A equipe masculina do Brasil marcou, neste domingo, o tempo de 3min17s03 no revezamento 4x100 metros livre e terminou em oitavo lugar no Mundial de Natação de Melbourne, na Austrália. Com o resultado, os brasileiros garantiram classificação para os Jogos de Pequim, em 2008. O quarteto brasileiro foi formado por César Cielo, Nicolas Oliveira, Rodrigo Castro e Thiago Pereira. Apesar de não terem conquistado medalha, os atletas saíram satisfeitos, já que a marca baixou em 15 centésimos o recorde sul-americano de Fernando Scherer, César Quintaes, André Cordeiro e Gustavo Borges, obtido no Pan de 1999. "Foi um pouco frustrante não ter subido ao pódio, já que esperávamos brigar por isso", contou Rodrigo Castro. "Mas temos de nos orgulhar por ter conquistado o recorde sul-americano numa competição tão importante, o que mostra o nosso trabalho", completou o nadador. O ouro ficou com a equipe norte-americana, liderada por Michael Phelps, que marcou o tempo de 3min12s72, seguido pelos italianos e franceses. Classificação da final do revezamento 4x100: 1.º Estados Unidos - 3min12s72 2.º Itália - 3min14s04 3.º França - 3min14s68 4.º África do Sul - 3min14s77 5.º Austrália - 3min15s89 6.º Suécia - 3min16s09 7.º Canadá - 3min16s91 8.º Brasil - 3min17s03