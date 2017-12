Revezamento dá a única medalha do Brasil No último dia do Mundial de Atletismo de Paris, o Brasil finalmente conseguiu uma medalha. E foi bronze, com o revezamento 4x100 metros masculino. A equipe formaca por Vicente Lenílson de Lima, Edson Luciano Ribeiro, André Domingos da Silva e Cláudio Roberto Souza fez o tempo de 38s26 e ficou atrás apenas dos Estados Unidos e da Grã-Bretanha, respectivamente, ouro e prata. Mesmo desfacaldos de suas estrelas (Maurice Greene, Tim Montgomery e Jon Drummond), os EUA terminaram a prova com o tempo de 38s06. Assim, a equipe formada por John Capel, Bernard Williams, Darvis Patton e Joshua J. Johnson garantiu o tricampeonato mundial aos norte-americanos no revezamento. Já os britânicos, que tiveram Christian Malcolm, Darren Campbell, Marlon Devonish e Dwain Chambers, chegaram logo atrás, com 38s08. E o Brasil, que tinha deixado escapar o pódio no campeonato de Edmonton, em 2001, por causa da queda do bastão, conseguiu uma medalha inédita no Mundial. Esse bronze só comprova a força do revezamento 4x100m no País, pois os brasileiros já têm duas medalhas olímpicas na prova (bronze em Atlanta/1996 e prata em Sydney/2000).