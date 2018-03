Revezamento deve perder Claudinei A equipe do revezamento 4 x 100 metros do atletismo, prova que já deu duas medalhas olímpicas para o Brasil, vai mudar para os Jogos Pan-Americanos de São Domingos. Claudinei Quirino, um dos principais velocistas do País, considerado "peça fundamental" pelo técnico Jayme Neto Jr., não estará no time - em 2003, ele deve dar prioridade aos 400 metros. Claudinei teve de riscar 2002 da preparação por causa de contusões. "Talvez ele possa compor o revezamento 4 x 400m, mas dificilmente correrá na equipe dos 100", revelou Jayme Neto Jr. O técnico disse que Claudinei voltou às pistas na prova dos 400m - foi quinto no GP Brasil de Atletismo, no fim de semana, com 46s80 - para ganhar condicionamento. "Ele já correu duas vezes os 200m e fez 20s62 em São Caetano, perto do índice para o Pan, que é de 20s59." Problemas - Primeiro, Claudinei teve de parar por causa de cirurgia no púbis. Depois, sofreu ruptura parcial longitudinal do tendão de aquiles. Escapou de ser operado graças ao tratamento inovador dos fisioterapeutas Carlos Marcelo Pastri e Antônio José Docu Filho, da Unesp de Presidente Prudente, que criaram um "estabilizador" para o calcanhar. "Curado, ele passa a ter esperança", afirmou Jayme Neto. O fato é que o técnico não sabe como montar o revezamento. Na conquista do ouro no Pan de Winnipeg, em 1999, correram Raphael de Oliveira, Claudinei Quirino, Edson Luciano da Silva e André Domingos da Silva. O quarteto de prata, em Sydney, em 2000, tinha Vicente Lenílson de Lima na vaga de Raphael. Em 2003, Edson sofreu uma lesão no tornozelo e enfrentou uma bronquite alérgica que também atrasou sua preparação. Raphael, assim como Claudinei, praticamente não competiu no ano passado. Jayme Neto Jr. acha que, em São Domingos, poderá ter Edson, André e Lenílson. Cláudio Roberto de Souza é outro nome que figura na lista dos prováveis integrantes do time - nenhum deles, no entanto, tem índice (o prazo final é o Troféu Brasil, de 12 a 15 de junho). "Muitos ainda vão obter os índices", acredita o técnico. Jayme Neto acha que deve apostar nos atletas mais experientes para o Pan. Talentos como Bruno Pacheco, de 20 anos, e Jorge Célio da Rocha Sena, de 18, ainda "terão de amadurecer". Jorge, que começou no atletismo aos 13 anos, na Escola Conde Afonso Celso, em Bento Ribeiro, Rio, e compete pelo Arpoador, concorda que ainda precisa evoluir. "Estou achando bom ser apontado como talento, serve de estímulo, mas quero seguir com tranqüilidade." Seu objetivo agora é obter o índice para o Pan-Americano Juvenil, em Barbados, em junho. Jorge é o atual recordista sul-americano juvenil dos 100 e 200m (10s40 e 20s74). Seu ídolo é Robson Caetano, que integrou o time de bronze do revezamento olímpico em Atlanta, em 1996.