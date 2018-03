Revezamento do Brasil faz experiências Com a ausência do velocista Claudinei Quirino, contundido, o técnico Jayme Netto optou por fazer mudanças na formação da equipe brasileira de revezamento 4 x 100 m que disputa o Grand Prix de Atletismo, no estádio Célio de Barros, domingo, no Rio. "Desde 1995, nossa filosofia tem sido a de conciliar a rivalidade individual dos atletas com o companheirismo. Por isso, vou mesclar a equipe e testar variações nas posições dos atletas", afirmou o treinador do time medalha de prata nesta prova na Olimpíada de Sydney. Jayme Netto explicou que vai dividir os medalhistas André Domingos, Edson Luciano e Vicente Lenílson entre as duas equipes que competirão pelo Brasil no Grand Prix. Além disso, o treinador deseja modificar a posição dos velocistas. Ele lembrou que Lenílson sempre abriu a série, mas pretende observá-lo na função de segundo homem. As duas equipes do País serão anunciadas nesta quinta-feira. Hoje, Vicente Lenílson voltou atrás e acabou acertando sua permanência no Vasco. Ciente das responsabilidades de competir no Brasil, Jayme Netto garantiu que tem o objetivo de vencer a prova, mas atentou para a possibilidade de observar, principalmente, os novos atletas, como Bruno Tiago Alves Campos, de 18 anos, do São Bento, de Sorocaba, primeiro do ranking brasileiro juvenil nos 100 m . "É um privilégio para mim. Estou com um frio na barriga, de nervoso, mas tenho de me superar", disse o jovem velocista, depois de seu primeiro treino entre as principais estrelas brasileiras. A equipe de revezamento cubana informou nesta quarta-feira que não vai mais disputar o GP Brasil. Para justificar a desistência do time medalha de bronze em Sydney, a Confederação Cubana alegou que seus atletas estavam todos doentes.