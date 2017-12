Revezamento do Brasil garante vaga Na disputa das eliminatórias da etapa Rio da Copa do Mundo para os 200 metros, livre, os nadadores Alexandre Andrade, Gustavo Borges, Bruno Bonfim e Clayton Vojevodovas asseguraram a participação do Brasil na prova do revezamento 4 x 200m, livre, no Mundial de Natação em Moscou, no próximo ano. O tempo total deles somou 7m16s38, superando o índice exigido de 7m16s64. A tendência é de que os nadadores brasileiros melhorem ainda mais seus tempos na final da prova, que será disputada neste domingo, no Parque Aquático Júlio Delamare, no Rio, quando acaba a primeira etapa da Copa do Mundo em piscina curta (25m).