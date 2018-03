Revezamento do Brasil obtém vaga olímpica Apesar de não ter conseguido a classificação para a final do Mundial de Barcelona, a equipe do Brasil no revezamento 4x100m, livre, garantiu neste domingo a vaga nos Jogos Olímpicos de Atenas/2004. Com o tempo de 3m20s49, os brasileiros Gustavo Borges, Fernando Scherer, Carlos Jayme e Jáder Souza ficaram em 12º lugar - só os 12 primeiros obtiveram a vaga olímpica. No feminino, o Brasil não teve a mesma sorte no 4x100, livre. A equipe formada por Flavia Delaroli, Rebeca Gusmão, Monique Ferreira e Tatiana Lemos até que foi bem, ao bater o recorde sul-americano com o tempo de 3m49s02. Mas só conseguiu o 14º lugar na classificação do Mundial. A vitória no revezamento masculino foi da equipe da Rússia, enquanto no feminino o ouro foi para os Estados Unidos.