Revezamento do Brasil passa à final O revezamento 4x100 metros do Brasil passou para a final do Mundial de Atletismo, em Paris. Nas semifinais deste sábado, a equipe formada Vicente Lenílson, Edson Luciano Ribeiro, Andrá Domingos da Silva e Cláudio Roberto Souza ficou em segundo lugar em sua bateria, com o tempo 38s50, atrás apenas dos britânicos, que fizeram 38s26. O melhor tempo do dia no revezamento foi dos Estados Unidos, que, mesmo com uma equipe desfacalda de seus principais astros, marcou 37s99 e venceu a outra bateria da semifinal. A decisão da medalha será neste domingo, no encerramento do Mundial.