Revezamento feminino obtém vaga olímpica A equipe feminina de revezamento 4 x 200 do Brasil ficou de fora da final do Mundial de Esportes Aquáticos que está sendo realizado em Barcelona, mas com o tempo de 8min.13s.13 obtido nesta quinta-feita, conseguiu o índice para disputar a Olimpíada de Atenas. A equipe brasileira, formada por Monique Ferreira, Mariana Brochado, Ana Muniz e Paula Ribeiro fez a 12ª marca das eliminatórias e quebrou o recorde sul-americano da distância. O Canadá, que garantiu vaga na final com o oitavo tempo - marcou 8:08.85. As eliminatórias foram vencidas pelos Estados Unidos, com o tempo de 8:02.64. A China veio em segundo com 8:04.97, e a Espanha em terceiro, com 8:05.52. O Brasil já tinha garantido classificação nos Jogos de Atenas em outras três modalidades da natação: nos revezamentos 4x100m e 4x200m masculino e na prova dos 100 metros livre, com Gustavo Borges.