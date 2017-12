Revezamento fracassa no Mundial O Brasil não conseguiu conquistar nenhuma medalha no Mundial de Atletismo, encerrado neste domingo, em Edmonton, no Canadá. O revezamento 4 x 100 metros, prova na qual o país é medalha de prata na Olimpíada de Sydney e por isso era considerado um dos favoritos, ficou em oitavo lugar. O time formado por Cláudio Souza (Funilense/São Caetano), Edson Luciano, André Domingos e Claudinei Quirino (Ulbra/Prudente) nem completou a prova por causa de um erro na segunda passagem do bastão (de Luciano para André). O Brasil havia feito o melhor tempo de toda a fase preliminar: 38s44. O campeão foi os Estados Unidos (37s96), seguido por África do Sul (38s47) e Trinidad e Tobago (38s58). "Não sei dizer o que aconteceu", lamentava André, que parou sem ter conseguido pegar o bastão de Edson. Nessa passagem, Brasil e Estados Unidos disputavam o primeiro lugar. A falha brasileira foi uma repetição do que havia acontecido minutos antes com o revezamento 4x400 dos Estados Unidos. No revezamento 4x400 metros, o Brasil (Valdinei da Silva, Anderson dos Santos, Flávio de Oliveira, Sanderlei Parrela) ficou em quinto lugar com 3m01s09. Os Estados Unidos (Leonard Byrd, Antonio Pettigrew, Derrick Brew, Angelo Taylor) foram os campeões (2m57s54), seguidos por Bahamas (2m58s19) e Jamaica (2m58s39).