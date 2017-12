Revezamento garante vaga na semifinal Com o tempo de 38s44, a equipe brasileira de revezamento 4 x 100 masculino venceu sua série e garantiu uma vaga nas semifinais da prova no Mundial de Atletismo que está sendo disputado em Edmonton, Canadá. A equipe - formada por André Domingos, Raphael Raymundo de Oliveira, Claudio Souza e Claudinei Quirino - é uma das últimas esperanças do Brasil de medalha na competição, que termina neste domingo. Nesta série, a equipe de Trinidad & Tobago chegou em segundo, com o tempo de 38s60 e a da Polônia foi a terceira, com a marca de 38s79. A Tailândia e a Venezuela, que também participaram da série em que estava o Brasil, foram desqualificadas. A segunda bateria foi vencida pelos Estados Unidos (38s35) e a terceira, pela equipe do Canadá (38s83).