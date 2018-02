Revista elege Messi o esportista do ano A revista norte-americana Sports Ilustrated elegeu o argentino Messi, do Barcelona, como o melhor esportista do ano. "Em 2007 ele deixou de ser um menino prodígio para se tornar o melhor jogador do mundo", disse o editor Chris Hunt. Messi concorre, na segunda-feira, ao prêmio da Fifa para melhor jogador.