Revista elege Phelps o melhor do ano Maior medalhista dos Jogos Olímpicos de Atenas, o nadador norte-americano Michael Phelps foi eleito o ?Nadador do Ano? pela revista Swimminng World Magazine, que dedica ao campeão a matéria de capa de sua edição de dezembro, publicada nesta sexta-feira. Phelps, de 19 anos, conquistou oito medalhas em Atenas, seis de ouro e duas de bronze. Seu compatriota Aaron Peirsol, campeão olímpico dos 100 e 200 metros costas, ficou em segundo na eleição, seguido pelo australiano Ian Thorpe, ouro nos 200 e 400 metros livre, prata nos 4 x 100 metros livre e bronze nos 100 metros livre. A ucraniana Yana Klotchkova, campeã olímpica dos 200 e 400 metros livre, foi eleita a melhor nadadora do ano.