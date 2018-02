Rexona abre vantagem sobre Oi/Campos O Rexona-Ades precisou de 1h52 para derrotar nesta terça-feira o Oi/Campos por 3 sets a 1, com parciais de 25/19, 25/22, 23/25 e 25/23, e se colocar à frente na semifinal da Superliga Feminina de Vôlei, agora com duas vitórias contra uma do time de Campos. As equipes voltam a se enfrentar no próximo sábado, às 15h30. Quem passar disputa o título contra o vencedor de Finasa/Osasco e MRV/Minas.