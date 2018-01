Rexona-Ades vence e segue invicto O Rexona-Ades segue invicto na Superliga Feminina de Vôlei. Nesta terça-feira à noite, a equipe do técnico Bernardinho superou o Oi Campos por 3 sets a 0, com parciais de 25/21, 25/22 e 25/18, em 1h15, em jogo válido pela sexta rodada da segunda fase classificatória. A levantadora Fernanda Venturini foi o destaque da partida. A oposto Renatinha, do Campos, se destacou por ter sido a maior pontuadora do confronto, com 18 pontos. As duas equipes só voltam a jogar no dia 16 de fevereiro, por conta da semana de carnaval. O Oi Campos recebe o Finasa/Osasco, em Campos, enquanto o líder pega o Pinheiros Blue Life, no Rio de Janeiro.